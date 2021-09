Cuori rossi cancellano scritte oscene. Il videotutorial. Francesca Adamo guida la street art di massa.

GUSSAGO – C’è un paese, nel cuore della Franciacorta, che ha avviato una riconversione di massa delle scritte oscene – molte delle quali bestemmie – che deturpano, con regolarità alcuni angoli della ridente località lombarda.

Gussago sta mettendo a disposizione i propri muri all’azione benefica di artisti, appassionati d’arte e semplici cittadini, che potranno coprire tali brutture con tanti cuori colorati. L’iniziativa prende il nome di “Love is the answer”, ideata dall’artista Francesca Adamo e prende il via nella cittadina franciacortina alle porte di Brescia. Qui il Comune ha accolto l’ “attacco artistico” alla maleducazione, della pittrice e scultrice che nei giorni scorsi, armata vernici e pennelli, ha percorso le vie della cittadina franciacortina coprendo quelle superfici rovinate da parolacce, bestemmie e volgarità vergate con bombolette spray.

“Un’iniziativa concreta che può essere copiata da chiunque e che rende sicuramente più bello e decoroso il nostro paese – ha dichiarato il primo cittadino, Giovanni Coccoli – Grazie all’ artista Francesca Adamo per questa bellissima iniziativa, in risposta agli imbrattamenti di diversi luoghi del nostro territorio. Una risposta a chi non rispetta ciò che è di tutti, un messaggio chiaro, fatto di cuori belli, simbolo di amore, di vita e di bellezza”.

Un video tutorial, realizzato da Stile arte è stato creato dall’artista e dal videomaker Pietro Arici, ed è rivolto a chi è titubante, a chi non si ritiene all’altezza di tale compito, a chi non sa da dove iniziar. Eccolo:

Occorrente? Pennelli, vernice rossa, nera e bianca. Tutto qui. Il resto è nel video

“Abbiamo realizzato in collaborazione con Stile arte e con Pietro Arici un video che sarà visibile sul quotidiano online e su youtube di Stile arte per mostrare a tutti quanto semplice possa essere disegnare tali opere. L’intento del mio progetto era proprio questo, rendere semplice e riproducibile un gesto che consentirà a chiunque coprire tutte queste orribili scritte volgari, dando spazio al colore e al cuore. Ringrazio il Comune, tutte le persone che mi stanno sostenendo e il colorificio Cortesi di Gussago che ha donato i colori”

Tutti potranno coprire le parolacce, cancellandole e bonificando le pareti con un bel cuore rosso, che fa molto pop art. Tutti i cuori avranno lo stesso format che è stato predisposto e indicato dall’artista Francesca Adamo. Stile arte ha girato il breve video dimostrativo, interpretato dalla stessa Adamo, che consentirà a tutti di disegnare e di dipingere un cuore bello come quello dei cartoon. L’intervento creerà così un’immagine coordinata e recupererà uno spirito positivo condiviso.

Francesca Adamo, l’ideatrice di S-Culture – il progetto di riqualificazione urbana delle cabine elettriche del paese franciacortino, trasformate in superficie pittorica per decorazioni raffinate ispirate all’arte internazionale, grazie alla collaborazione del liceo artistico Olivieri – si è dotata di colori e strumenti di lavoro e sta percorrendo in questi giorni le strade di Gussago a caccia dei luoghi oggetto di sfregio murale. Avviando l’opera. Il sindaco, Giovanni Coccoli, ha dato l’ok.