Da dove vengono le immagini che sognano i ciechi dalla nascita? Un documentario esplora il mistero

Perchè chi è cieco dalla nascita racconta le immagini dei propri sogni e le descrive dettagliatamente? E le immagini stesse sono elementi linguistici trasformati in sensazioni visive o l’uomo dispone, nel patrimonio genetico, di una sorta di archivio iconico? Dare una risposta a questo fenomeno non è facile, ma le ricerche proseguono, anche perché ciò significa capire nel profondo i meccanismi percettivi e indagare su ciò che di immateriale potrebbe essere trasmissibile dai genitori ai figli. Nuove frontiere che vengono esplorate anche nel documentario “Il sogno di Omero” di Emiliano Aiello.





Daniela, Domenico, Fabio, Gabriel e Rosa sono cinque ragazzi che non vedono dalla nascita.Tutti e cinque appena svegli hanno raccontato i loro sogni. Sogni con immagini che scorrono nel film. Secondo i ricercatori del Laboratorio del Sonno della Facoltà di Medicina dell’Università di Lisbona, i sogni sono uguali a quelli dei vedenti. Ora ci sono numerosi nodi da sciogliere e quello principale è quello del linguaggio. Il linguaggio ha prodotto nei ciechi dalla nascita immagini sostitutive prodotte da altri elementi conoscitivi sensoriali? E quando loro attraverso il linguaggio trasferiscono il racconto di un’immagine è essa stessa o il concetto di immagine, acquisita attraverso l’educazione infantile, ma in forma concettuale, quindi puramente linguistica? Oppure esiste una sorta di serbatoio platonico di immagini ideali, già scolpite nel dna e nel cervello? Ma certo dobbiamo rispondere a una domanda:cosa osservano gli occhi dei ciechi – ciechi dalla nascita che non hanno mai visto un’immagine – durante la fase Rem, quella del sonno dei sogni, caratterizzata, come ci orienta l’acronimo inglese, da rapidi movimenti oculari? Il film non dà risposte definitive, ma ha il valore di sottolineare una ricerca molto importante da sviluppare e, soprattutto, crea un filo di reciprocità umana con chi ha subìto questa privazione. Che può essere compensata comunque dall’amore e dall’assiduità affettiva di chi hanno incontro. Forse le parole fanno sbocciare immagini nel nero e le dotano di luce

IL TRAILER DEL DOCUMENTARIO “IL SOGNO DI OMERO” DI EMILIANO AIELLO

IL PROGETTO DEI MUSEI PER NON VEDENTI

Valutazione gratuita quadri e oggetti - Come vendere e guadagnare da casa - Fare gli artisti e guadagnare

1- VALORE QUADRI E D'OGNI OGGETTO - Qui gratis valutazioni e stime, quotazioni, coefficienti INIZIA LA STIMA GRATUITA

Servono un paio di foto - fatte anche con il telefonino - del quadro o dell'oggetto da collezionismo o vintage da valutare gratuitamente, perché in questo modo ci sarà possibile fornire una stima reale dell'opera o dell'oggetto, in quanto le quotazioni differiscono nell'ambito della produzione dello stesso autore o manifattura e la valutazione è sempre commisurata alla qualità dell'opera od oggetto e a tutti i precedenti d'asta, su opere delle stesse dimensioni, se esistono. I borsini o preziari mostrano infatti grandi limiti nell'arte e nel collezionismo. Se infatti funzionano discretamente per le automobili - che sono infinite repliche - non possono essere automaticamente applicati a un pezzo d'arte o di collezionismo. Le stime che ti offriamo gratuitamente - in una sinergia Stile Arte-Catawiki - tengono conto dell'insieme di più fattori e possono riguardare quadri od oggetti di collezionismo di ogni provincia o di ogni area. Chi meno se ne intende - e facciamo l'esempio dell'arte - potrà sapere se quello che ha è una stampa o un'oleografia o un dipinto. Potrà conoscerne l'epoca, la qualità e ricevere una stima economica gratuita Servono un paio di foto - fatte anche con il- del quadro o dell'oggetto da collezionismo o vintage da valutare gratuitamente, perché in questo modo ci sarà possibile fornire una stima reale dell'opera o dell'oggetto, in quanto lenell'ambito delladello stessoo manifattura e la valutazione è sempre commisurata alla qualità dell'opera od oggetto e a tutti i precedenti d'asta, su opere delle stesse dimensioni, se esistono. I borsini o preziari mostrano infatti grandi limiti nell'arte e nel collezionismo. Se infatti funzionano discretamente per le automobili - che sono infinite repliche - non possono essere automaticamente applicati a un pezzo d'arte o di collezionismo. Le stime che ti offriamo gratuitamente - in una sinergia Stile Arte-Catawiki - tengono conto dell'insieme di più fattori e possono riguardare quadri od oggetti di collezionismo di ogni provincia o di ogni area. Chi meno se ne intende - e facciamo l'esempio dell'arte - potrà sapere se quello che ha è una stampa o un'oleografia o un dipinto. Potrà conoscerne l'epoca, la qualità e ricevere una stima economica gratuita

cliccare sul bottone arancione, qui sotto, per inviare le foto

TUTTO AVVIENE ON LINE. SENZA DOVER PARLARE CON NESSUNO. CLICCARE SUL LINK GRATUITO ARANCIONE QUI SOTTO, PER MANDARE FOTO E DESCRIZIONE OGGETTO PER LA STIMA GRATUITA E INFORMALE. PUOI COSI' CHIEDERE UN SEMPLICE PARERE sul valore di mercato dell'oggetto. E' dal 1995 che forniamo gratuitamente stime.

CLICCANDO TI SI APRIRA' UNA SCHEDA in cui dovrai mettere foto - è semplice come caricare un'immagine su Facebook - e indicare le dimensioni dell'oggetto

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,