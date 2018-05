Daria Romanenko, un ricordo rubato diventa un raffinato acrilico su tela

Daria Romanenko è stata insignita del Premio finalisti Nocivelli 2017 con il dipinto Un ricordo rubato, qui illustrato dall’autrice stessa

http://www.premionocivelli.it/opera/un-ricordo-rubato

“Un giorno autunnale dell`anno scorso stavo passeggiando per i Navigli a Milano e ad un certo punto ho notato un piccolo negozio dell`usato. Sono entrata e subito sono stata attratta da una cesta piena di fotografie. Ho cominciato a guardarle timorosamente finchè una in particolare non mi colpisse. Era uno scatto di un paesaggio invernale di montagna con una fascia di macchine parcheggiate in basso dell`immagine. Mi ha colpito per l` atmosfera sospesa nel tempo e la sua dimensione dell`ignoto. Non aveva nessun riferimento a chi e dove era stata scattata. L’ ho voluta ridipingere trascurando l`aspetto minuzioso e fedele dei particolari, identificando solo con macchie i soggetti principali della fotografia. Mentre la dipingevo avevo l`impressione di essere clandestinamente nella testa dell`autore della foto e spiavo questo momento della sua vita. M`immaginavo con chi fosse , dove e cosa facesse lì e mi sono resa conto che in realtà non stavo solo ridipingendo uno scatto, ma stavo rivivendo a modo mio quel ricordo rubato a qualcuno. Questo è il primo della serie di quadri successivamente realizzati alla stessa maniera”.

Daria Romanenko

Cenni biografici

Daria Romanenko ha 22 anni ed è ucraina. Viva in Italia dal 2005. Dopo il diploma in turismo all’ Itct Vittorio Emanuele II di Bergamo è laureanda in pittura all’ Accademia di Belle Arti G. Carrara , sempre a Bergamo. La sua ricerca spazia dall’installazione alla pittura, dalla performance al video. Ha partecipato ai vari concorsi di esposizione organizzati dall’ Associazione Tiatiò Onlus nella ex Chiesa della Maddalena di Bergamo, al concorso “Contemporaneamenti” per gli under 35 all’Arsenale di Iseo, alla IX edizione del Premio Nocivelli . E’ una degli assistenti dell’artista bergamasco Andrea Mastrovito con cui ha lavorato per la realizzazione del film “Nysferatu – Symphony of a Century” presentato prima a New York e poi al Festival del Cinema a Roma, di “V.I.T.R.I.O.L.” , il progetto vincitore del XVI premio Ermanno Casoli.

