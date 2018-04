Dumbo: le prime incredibili scene del film di Tim Burton

Eccole, carpite dal CinemaCon di Las Vegas, le prime immagini esclusive del live action del Classico Disney che sarà diretto daIl film – le cui riprese sono attualmente in corso – sarà nelle sale non prima di marzo 2019.

Prosegue così, dopo Maleficent, La Bella e La Bestia e Il Libro della giungla, il lavoro di trasposizione in live action dei classici tanto amati da grandi e piccini e ormai bagaglio umano e culturale condiviso.

L’anno prossimo toccherà dunque all’amatissimo elefantino volante, che vediamo in queste immagini, interamente realizzato in CGI.

Nel cast di Dumbo: Eva Green, Danny DeVito, Michael Keaton, Colin Farrell, Alan Arkin e DeObia Oparei.

Il film è un misto di CGI e Live Action.

E per i più nostalgici ecco alcuni frame toccanti della pellicola del 1941:

