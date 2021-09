Espongono a una mostra una foto di Macron in costume da bagno. E vanno tutti nei guai. Che sta accadendo, in Europa?

I poliziotti possono indagare. Ma l’Europa pare attraversata, realmente, da un vento autoritario che non conosce precedenti dalla fine della seconda guerra mondiale. Critiche ai presidenti vengono, in diversi Paesi europei, interpretati come una sorta di delitto di lesa maestà. Un tempo, quando le sinistre stavano all’opposizione, la satira nei confronti del potere era – giustamente – durissima e, di fatto, veniva popolarmente accettata e i giudici chiamati a perseguitarla considerati parrucconi. Ora che le sinistre – di varie colorazioni sono al governo – il diritto di critica e di rappresentazione sembra perduto.

Non parliamo di ciò che avviene in Italia – sarebbe davvero troppo triste – ma specchiamoci nei palazzi dei nostri cugini francesi.

E cioè cerchiamo di capire il motivo dell’inchiesta per “invasione della privacy” dopo l’esposizione – in una mostra fotografica parigina dedicata alle vacanze dei vari presidenti della Repubblica francese – di una foto del presidente Emmanuel Macron in costume da bagno. Secondo quanto riferito da Le Figaro l’indagine condotta dalla Brigata per la repressione dei reati contro la persona e coordinata dalla magistratura, sarebbe stata avviata dopo un’autorevole denuncia. “Emmanuel e Brigitte Macron sarebbero all’origine della denuncia, che prende di mira in particolare un paparazzo, autore della foto incriminata. – scrive Le Figaro – Ma l’Eliseo, contattato dall’Afp, ha detto di non avere “nessun commento” su questa vicenda”.

La foto del presidente Macron l’avrebbe semplicemente mostrato mentre, in costume da bagno, stava su una moto d’acqua.

Ora, nei tempi antichi, poichè il mare è pubblico e Macron è uscito sul mare egli sarebbe divenuto, come tutti gli esseri umani, oggetto di una possibile visione da parte dei propri consimili umani. E pertanto la foto sarebbe non lecita, ma lecitissima.

Diversa questione se la foto fosse stata rubata con un teleobiettivo nel gabinetto di casa.

Le cose erano semplici. Ora non più.