Eva Chiara Trevisan, levità e gravità. Io e trasmutazione in una via Lattea di perle

Eva Chiara Trevisan, insignita del Premio finalisti al Nocivelli 2018, illustra la propria opera

www.premionocivelli.it/opera/forma-sensibile

“Queste forme, composte da migliaia di perle, una diversa dall’altra, sono state legate insieme per comporre una forma che in origine era leggera e trasparente, che si faceva trapassare dallo sguardo, che si faceva impalpabile e leggera. Qui possiamo vedere come sia cambiata, come essa si sia fatta materia nonostante sia definita da altre forme più piccole. Queste forme possono dare un senso di pesantezza, ricordarci come la forza di gravità agisca oppure semplicemente evocare la natura con i suoi alveari e nidi d’insetti. Ma esse non vogliono rappresentare nulla di tutto ciò; stanno solo ricercando la propria identità, la propria essenza per poi manifestarsi a noi. A volte sono leggere e ci rammentano un Altro mondo; altre si fanno materia palpabile, altre ancora trovano la loro dimensione in un quaderno e sembrano non volerne più uscire. Viaggiano da una dimensione all’altra tramutandosi di volta in volta, arricchendosi e ricercando la propria sublimazione interiore che le purifichi e le renda uniche”.

Sent by Barbara Bongetta

Eva Chiara Trevisan

Cenni biografici

Eva Chiara Trevisan, nata a Treviso nel 1991, vive e lavora a Venezia. Compie i suoi studi a Venezia all’Accademia di Belle Arti in Arti Visive diplomandosi da prima in Pittura (2015) e, successivamente, in Decorazione (2017). Nel 2017 partecipa alla residenza Luoghi per Sottrazione a Matera, in della quale decide di fare una esperienza all’estero, a Pamplona (Spagna) presso il Centro de Arte Contemporanea de Huarte dove per quattro mesi, nel 2018, porta avanti la sua ricerca artistica basata sulla ricerca dell’Io, del tempo, delle contemplazione e della trasmutazione. Attualmente si trova a Venezia come vincitrice assegnataria di uno degli atelier presso la Fondazione Bevilacqua la Masa di Venezia.

Indirizzo di contatto

evachiara.trevisan@gmail.com