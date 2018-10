Fai clic. L’amore ai tempi di Tranquillo Cremona. Ingrandisci lo sguardo sognante di lei. Sesso e tenerezza

Tranquillo Cremona con Il falconiere – 1863, 77×90 cm, olio su tela – realizza un dipinto in cui il simbolo, l’aneddoto e l’osservazione psicologica offrono una deliziosa ripresa dello stereotipo “Uomo cacciatore, donna preda”. Un’immagine che oggi ci appare sempre più come una convenzione arcaica tra i due sessi. Eppure nell’ardente e divertito quadro dei due amanti che si abbracciano all’ombra di un rapace c’è ben di più. La meraviglia dello sguardo sognante di lei, che dischiude orizzonti infiniti, accanto all’apparente cinismo del falconiere. Cinismo che forse fa solo parte del gioco di ruolo. Il falco è certo un rapace, ma veicola, a livello simbolico, anche l’idea dell’organo sessuale maschile. Notizie storico-critiche: L’opera che venne eseguita su commissione di Giuseppe Purriccelli Guerra nel 1863, ed esposta a Brera in quell’anno insieme a “Marco Polo”, segna la piena affermazione del Cremona, da tempo attivo a Milano.

Per vedere il quadro e ingrandirlo, qui sotto, cliccando sul link arancione.

Clicca sul link sicuro, su questa linea, QUI per avviare l’ingrandimento. Quando ti si presenta l’immagine, se clicchi su di essa si ingrandisce. Più volte clicchi più l’ingrandimento aumenta, fino ad arrivare alla tela e ai grumi di colore. Per diminuire la grandezza: o premi esc per tornare alla grandezza naturale, oppure – è comodo – guardi la finestrella che si apre a destra in alto, dove cliccando + oppure – è possibile ingrandire o diminuire. Poi ci si sposta trascinandosi il mouse per esplorare ogni parte del quadro.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,