Ferrara scopre le tracce della corte estense nel terreno che ospitava il palazzo di campagna degli estensi

Nel frattempo – come spiega Guarnieri – sono in corso di calendarizzazione incontri con i cittadini per raccontare quanto scoperto e i prossimi step di intervento. Gli studenti, parallelamente, approfondiranno in classe il lavoro svolto, collaboreranno alla redazione di un documento finale e a un progetto divulgativo. A tutti il sindaco Alan Fabbri esprime le proprie “vivissime congratulazioni e il ringraziamento per il lavoro svolto”. “Crediamo tantissimo nelle potenzialità di questo progetto, unico nel suo genere e meritevole di essere ‘esportato’ – dice -. Un progetto – precisa il primo cittadino – che unisce la formazione sul campo, lo studio e l’impegno per la ricerca storica, la valorizzazione del nostro passato, l’acquisizione di nuove competenze, la socialità, alla bellezza della scoperta e all’utilità di un lavoro che sta ampliando il campo della conoscenza relativo a una delizia scomparsa e a chi la abitava”.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis