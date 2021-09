Frida Kahlo: “Ho sempre in testa mio marito Diego” E lo dipinse sulla propria fronte. All’asta mitico autoritratto

Sarà pazzesca battaglia per questo autoritratto che germina un altro ritratto, massima prova dell’amore che Frida Kahlo provò per il marito e collega Diego Rivera. L’opera sarà venduta il prossimo novembre, all’asta da Sotheby’s a New York. Si ritiene che possa svilupparsi una gara senza quartiere tra collezionisti che potrebbe anche portare il dipinto ben oltre i trenta milioni di dollari.

Quest’olio su masonite è molto intenso e particolarissimo. Venne dipinto dall’artista nel 1949, quando il marito – che non era assolutamente fedele nei rapporti d’amore – era vicino all’attrice messicana Maria Felix. Eppure Frida non riusciva a togliersi il pensiero. Per questo Diego fiorisce come terzo occhio, sulla sua fronte. Gli altri due, quelli di Frida, sono tristi, umidi e lacrimosi.

