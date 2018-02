Fulvio Testaverde, presenze celesti e culto dell’abbondanza nell’Italia del Novecento

Fulvio Testaverde, con l’opera “Abbondanza”, ha ricevuto il Premio finalisti Nocivelli 2017. L’artista analizza il proprio lavoro

premionocivelli.it/opera/abbondanza

“Abbondanza ritrae oggetti conservati dai miei nonni paterni nella loro attuale casa a Palermo e consiste di due scene che traducono le rispettive priorità. Per il primo, le raffigurazioni sacre e i santini posseggono un valore superiore a quello meramente economico e sottolineano un attaccamento alla fede sereno e integrato nella vita quotidiana. Per la seconda, i soprammobili e le stoviglie in porcellana costituiscono ciò che val la pena raccogliere e mettere in mostra, per testimoniare lo status alla maniera in cui è stata educata durante la sua vita. In entrambi i casi ho creato delle composizioni simmetriche e congestionate, per evidenziare l’abbondanza presente nel loro numero e nel significato di cui sono portatori, ovvero di benessere e fiducia nel futuro come degno sviluppo del passato”.

Sent by Barbara Bongetta

Fulvio Testaverde

Cenni biografici

“Sono nato a Palermo, ho 26 anni, vivo a Milano da sei anni e attualmente mi occupo di video making come freelance. Mi sono laureato in design al Politecnico e conservo una passione per la progettazione che cerco di conciliare con la creazione di immagini. Mi dedico alla fotografia in maniera saltuaria e mi piace sperimentare composizioni grafiche, strumenti e metodi sempre diversi. Ho il sogno di trasferirmi all’estero per conoscere ambienti professionali di cui non ho esperienza e provare a lavorare in grandi produzioni come direttore della fotografia”.

f.testaverde@gmail.com