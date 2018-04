Georges Rouault quotazioni gratis – Il video delle opere

Gratis le quotazioni di disegni, incisioni dipinti di Georges Rouault

Georges Henri Rouault (Parigi, 1871-1958) è un pittore che si forma nell’ambito simbolista, con Moreau e dimostra di aver osservato con grande attenzione sia Van Gogh, che lo spiritualismo del Cristo Giallo di Gauguin. Come Gauguin, nella produzione di Pont-Aven – RoUault coglie una visione popolare dello spirito religioso, deformata da un punto di vista emotivo, osservata con gli occhi dei fedeli. La pittura di Rouault diverrà comunque sempre più sintetica e espressiva, fino ai limiti dell’espressionismo più crudo. Ma la forza che egli conferisce ai propri dipinti, non soltanto è l’urlo, la denuncia, la contestazione – che egli manifesta attorno al 1907 nei quadri dedicati alle prostitute, ai clown, ai giudici e agli imputati – quanto la realtà basica del Vangelo e la sua natura dirompente sull’umanità. Il periodo di condivisione del percorso accanto ai Fauves e a Matisse, nonchè la formazione svolta nell’ambito del restauro di vetrate contemporanee, conferiranno ai suoi quadri un’intensa forza cromatica, alcuni dei quali presentano una luce particolare, proprio come quella che filtra tra i vetri dipinti delle chiese. Egli fu guardato con grande attenzione degli espressionisti tedeschi che ne fecero uno dei punti di riferimento.In numerose opere si avverte lo spiritualismo espresso nelle forme di un drammatico esistenzialismo,in linea con il filosofo Jacques Maritain, che fu suo amico e consigliere spirituale per tutta la vita; questo spiritualismo fece di Rouault uno dei maggiori pittori di arte sacra del Novecento.

IL CRISTO GIALLO DI PAUL GAUGUIN (1889)

http://www.youtube.com/watch?v=O6fcVLGUnvs

NEL VIDEO, UN VIAGGIO TRA LE OPERE DI GEORGES ROUAULT



