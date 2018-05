Anders Ramsell – Giovane artista svedese dipinge 12.600 acquerelli e riscrive Blad Runner. Ecco il film

+1 WhatsApp 216 Condivisioni

Un anno e mezzo di intenso lavoro per l’artista-studente svedese Anders Ramsell che ha voluto rendere un artistico omaggio – “una sorta di parafrasi” del film, ha affermato il giovane autore- a Blad Runner (1982), diretto da Ridley Scott. Il film originale, come i lettori ricorderanno, era ambientato a Los Angeles nel 2019. Grazie alla tecnologia – in un percorso che ricorda, pur da lontano, le protostoriche vicende del mostro di Frankestein – l’umanità ha realizzato i cosiddetti replicanti, copie umane dotate di un’intelligenza superiore e di una non comune capacità di resistere ad ogni fatica. Per questo essi vengono impiegati come schiavi. Ma la fuga e la ribellione di alcuni di loro prospetta scenari terribili per l’umanità, quanto la ribellione di Spartaco. Allora ecco entrare in campo un superpoliziotto…

Per realizzare una libera sintesi del film, attraverso l’animazione di acquerelli, e per coprire i 35 minuti di Blade Runner – The Aquarelle, Anders Ramsell ha lavorato su micro-cartoncini di 1,5×3 centimetri, dipingendone, a mano ben 12.597. Ecco l’intero video. Da conservare