Gli autoritratti delle pittrici – Il video

Quasi un gioco. Riconosciamo gli autoritratti delle pittrici che furono profonde interpreti del proprio tempo? Nel filmato di Gygist ne scorrono sessantasette perchè la prima opera è di Guercino, che ritrae una donna che dipinge. Cliccate sul video per fermarlo. E leggete la didascalia qui sotto. Il percorso è molto bello, ma impervio

1 Guercino – Donna che dipinge – – 2 Adélaïde Labille-Guiard 3 Alice Pike Barney 4 Alma Duncan 5 Amrita Sher-Gil 6 Angelica Kauffman 7 Anita Ree 8 Anna Bacherini Piattoli 9 Anna Dorothea Therbusch 10 Anna Katrina Zinkeisen 11 Anna Lois White 12 Anna Waser 13 Antonietta Raphäel Mafai 14 Artemisia Gentileschi 15 Beatrice Ancillotti Goretti 16 Beda Stjernschantz 17 Berthe Morisot 18 Bessie MacNicol 19 Caterina van Hemessen 20 Cecilia Beaux 21 Clara Klinghoffer 22 Donna N. Schuster 23 Doris Zinkeisen 24 Elin Danielson-Gambogi 25 Elisabeth Chaplin 26 Elisabeth Luisa Vigéè Le Brun 27 Elisabetta Sirani 28 Erzsebet Korb 29 Eva Gonzalès 30 Fede Galizia 31 Frida Kahlo 32 Gabriele Munter 33 Gertrude Abercrombie 34 Giovanna Fratellini 35 Giulia Lama 36 Henriette Lorimier 37 Jeanne Hébuterne 38 Jessie Boswell





39 Judith Leyster 40 Lavinia Fontana 41 Lee Krasner 42 Lilly Martin Spencer 43 Lucie Cousturier 44 Mabel Alvarez 45 Marianne von Werefkin 46 Marie Bashkirtseff 47 Marie Laurencin 48 Marie-Denise Villers 49 Marie-Guillemine Benoist 50 Mary Cassatt 51 Natalia Goncharova 52 Nella Marchesini 53 Lilias Torrance Newton 54 Olga Boznanska 55 Olga Rozanova 56 Paula Modersohn-Becker 57 Paule Gobillard 58 Rosalba Carriera 59 Sofonisba Anguissola 60 Tamara De Lempicka 61 Theresa Ferber Bernstein 62 Thérèse Schwartze 63 Tora Vega Holmström 64 Vanessa Bell 65 Zena Checchi Fettucciari 66 Nora Heysen 67 Oda Krohg 68 Mela Muter





