Helena Blomqvist, i sogni e le paure delle bambine diventano splendide immagini. Eccole

Helena Blomqvist, nata nel 1975 in Smedjebacken, è un’artista svedese che vive e lavora a Stoccolma. Utilizza allestimenti, da lei preparati, con grande attenzione al dettaglio, e fotografie, che risultano trasposizione e re-invenzione delle immagini che sono suscitate nell’infanzia dall’ascolto delle fiabe. Grossi conigli, un poco spaventosi, gusci di noce trasformati in barchette, bambine dagli abiti candidi, oscurità che rinvie alle atmosfere delle immagini di David Lynch. Un regno dell’incomprensibile, che si dischiude ai misteri fitti della vita, osservato con gli occhi di una bambina, di un’Alice, forse.

Blomqvist si è formata alla Photo Academy in Gothenburg , 1997-2002. Le opere sono spesso oniriche, inquietanti e surreali. Intrecciano natura e cultura, esseri reali e immaginari.

