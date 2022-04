I giovani e la Materia. Le ricerche di Alessio Barchitta e Marius Steiger

LABS Contemporary Art presenta Burning Land, mostra bi-personale di Alessio Barchitta e Marius Steiger a cura di Domenico de Chirico. Burning Land è una mostra che ha come intento quello di indagare la materia, in termini sia realistici sia metaforici, in tutto il suo potenziale espressivo e d’ispirazione. Partendo dal concetto di sostanza, mediante un’indagine attenta e completa sull’essenza della natura organica, entrambi gli artisti concentrano la loro attenzione, seppur in maniera diversificata, su tutto ciò che è destinato a mutare nel corso del tempo. Alessio Barchitta – qui sopra, una delle sue opere – è un giovane artista italiano che attualmente vive e lavora tra Milano e Barcellona Pozzo di Gotto. La scelta dei materiali costituisce indissolubilmente una parte fondamentale della sua ricerca che si presenta sempre eterogenea e complessa. Dal suo punto di vista, laddove la materia manca di peculiarità, subentra prontamente l’estetica a connotare il soggetto. Partendo da uno stadio ideale e dogmatico di neutralità, Barchitta indaga i binomi, tra gli altri, di ob-iectum e sub- iectum, significato e significante, pubblico e privato, confortevole e desolante, indocile e asservito, ironico e tragico, persistente e transitorio. Marius Steiger – qui soora, un suo dipinto – è un giovanissimo artista svizzero che attualmente vive e lavora tra Basilea e Berna. Steiger lavora principalmente con la pittura e gli oggetti creando opere ossimoriche che combinano narrazioni reali e finzione in un linguaggio visivo austero ma romantico. Inoltre, Steiger esplora le questioni contrapposte di autenticità e artificialità e del rapporto che intercorre tra gli esseri umani e la tecnologia moderna.

