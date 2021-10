I Sette Savi di Fausto Melotti trovano casa al Museo della Scienza. Scarica da qui gratuitamente il catalogo

Il gruppo scultoreo ben riflette la sfaccettata formazione di Fausto Melotti, oltre ad essere emblema della fecondità creativa di un periodo particolarmente significativo per l’arte milanese e italiana, in cui la storia della Città si fonde con quella del Paese. La volontà del Museo di ristabilire “I Sette Savi” alla comunità, vuole essere un’azione concreta per affermare il valore della cultura come fattore primario di conoscenza, in un’ottica di conoscenza sociale basato su un forte valore identitario: arte, scienza e cultura sono infatti elementi di unione in cui riconoscersi come parte della stessa storia. PER SCARICARE LA BROCHURE SULL’OPERA, CLICCA SULLA RIGA AZZURRA, QUI SOTTO Catalogo dei Sette Savi di Fausto Melotti

