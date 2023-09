I tesori della villa romana trovati sotto un vigneto di Negrar. Scavi, scoperte e visite all’area

L’accesso al sito archeologico sarà garantito a titolo gratuito ogni sabato mattina dalle 8,45 alle 12,45 (eventuali visite guidate a richiesta si terranno alle 9, 10 e 11). Per motivi logistici e di sicurezza la durata della visita senza guida non potrà superare 45 minuti e non saranno ammesse più di 20 persone per volta. Sarà possibile prenotare visite guidate a pagamento ogni giorno (durata 1 ora circa), condotte dagli operatori archeologici che hanno eseguito gli scavi della villa. Gruppi composti da 1 a 10 persone 50 €; gruppi composti da più di 10 persone 5 € a persona; bambini accompagnati 0-7 anni gratuito; 8-14 anni 1 €; Per i gruppi scolastici di ogni ordine e grado 30 € a classe, non superiori a 20 alunni e insegnanti compresi)

