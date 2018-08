Il diverso significato del teschio nell’arte. E come realizzarlo in pochi minuti con la creta. Il video

Il teschio, nei dipinti e nelle opere, è certamente un retaggio della poetica barocca e pre-barocca. Lo troviamo come elemento di meditazione sulla morte , accanto a diversi santi, tra i quali San Girolamo e Maddalena e, diffusamente, accanto agli eremiti. La meditazione sulla morte da parte dei Santi nasce dalla consapevolezza che essa resta un mistero vinto da Cristo, per tutti gli uomini, senza differenza di etnia. Il suo messaggio di amore universale trae ogni uomo del limbo in cui permane. Se il teschio appare accanto ad un santo, esso è elemento di meditazione e di passaggio alla vita eterna. Il teschio è utilizzato nelle nature ricorda invece, all’osservatore, che i piaceri dei sensi possono distoglierci dalla meditazione sulla fine, che ci aspetta, insuperabile, se non ci si affida alle cure di Cristo e se ci si affida solamente ai piaceri terreni, aumentando l’assetto egoistico. Il simbolo del teschio fu utilizzato nell’ambito della pirateria, nel mondo militare e nel nazismo, poichè queste unità avevano il solo fine di sterminare gli avversari e avevano scelto il teschio come elelemto simbolico della prevalenza violenta del Male sul Bene. La presenza di un teschio sull’uniforme o su una bandiera aveva l’esclusivo significato che quegli uomini erano senza coscienza e senza il minimo scrupolo. Il loro fine era solo sterminare gli avversari

