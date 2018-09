In vendita il castello di Dracula. Visitiamo le stanze e i cunicoli segreti. Il video

Riconsegnato ai legittimi proprietari, dopo la lunga dittatura comunista, il castello di Bran, in Transilvania, luogo nel quale letteratura e leggende collocano la presenza di Dracula, sarebbe in vendita. Non ci occupiamo qui della vicenda immobiliare, ma dei contenuti storici e architettonici di questa fortezza, successivamente trasformata in un edificio residenziale. Del forte, infatti,, l’edificio ha mantenuto la compattezza che comprime gli spazi abitativi, riducendoli in piccole stanze. Sulla presenza di Dracula poi, si aprono diverse scuole di pensiero. C’è chi infatti chi dice che il principe sanguinario sia stato qui prigioniero, mentre il suo vero castello di residenza, quello di Poenari, sulle rive del fiume Ares è andato distrutto-

Dracula viene raccontato nel romanzo cult dello scrittore irlandese Bram Stoker nel 1897 e la sua dimora diventa il Castello di Bran, avvolto dalle nebbie “gotiche” della Transilvania, tra pipistrelli, echi lontani di grida bestiali di vittime seppellite chissà dove e ancora di personaggi vampirizzati che, si dice, potrebbero essersi trasmessi per secoli la terribile attrazione per il sangue.

