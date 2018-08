Irina Nakhova, contro la dittatura. La sua “stanza sbrecciata” fu un manifesto di libertà. Il video

+1 WhatsApp 6 Condivisioni

Nell’ambito dei brevi documentari della Tate di Londra, dedicati all’arte contemporanea, ci si sofferma su un’importante figura nell’arte russa,L’artista russa Irina Nakhova ci porta nel suo appartamento moscovita dove, nel 1984, realizzò “Room. 2”, che nasceva come risposta liberatoria alle azioni liberticide e alle frustrazioni provocate dall’oppressivo regime sovietico. Lo Stato sovietico permetteva di praticare le professione solo agli artisti che lavoravano nello stile del realismo socialista. Come artista “non ufficiale”, Irina ha utilizzato materiali accessibili per fare arte a casa.

Usando carta nera, bianca e grigia, operò per “costruire” ‘Camera. 2″ che divenne uno spazio per il dibattito artistico dell’affiatata comunità di artisti concettuali di Mosca. Nata nel 1955, figlia del filologo Isai Nakhov, a 14 anni venne portata dalla madre nello studio dell’artista Victor Pivovarov, che avrebbe avuto un ruolo importante nella sua vita e che sarebbe divenuto, in seguito, il suo mentore. Nel 2015, Nakhova fu la prima artista donna a rappresentare la Russia nel padiglione nazionale alla Biennale di Venezia. Attualmente vive e lavora a Mosca e nel New Jersey, utilizzando diversi mezzi espressivi come medium artistici convenzionali, arte, fotografia, suoni, sensori e materiali gonfiabili. È stata tra i vincitori del premio Kandinsky, nel 2013.

Nel 1988, Nakhova fu uno degli artisti più giovani inclusi nella prima asta di Sotheby a Mosca. L’asta “innovativa”, intitolata “Avant-Garde and Soviet Art”, ha realizzato oltre 3 milioni di dollari e ha segnato un importante passo avanti nell’apertura dell’arte russa ai mercati dell’Europa occidentale e americana. Il lavoro di Nakhova attirò l’attenzione del gallerista americano Phyllis Kind, che ha organizzato all’artista tre mostre personali a New York nei primi anni ’90, le prime mostre di Nakhova negli Stati Uniti.