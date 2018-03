Jonas Bendiksen, il fuoco di ghiaccio. Catastrofi e respiro poetico della natura

PUOI RICEVERE GRATUITAMENTE, OGNI GIORNO, I NOSTRI SAGGI E I NOSTRI ARTICOLI D’ARTE SULLA TUA HOME DI FACEBOOK. BASTA CLICCARE “MI PIACE”, ALL’INIZIO DELLA PAGINA, POCO SOPRA IL TITOLO DI QUESTO ARTICOLO. STILE ARTE E’ UN QUOTIDIANO, OGGI ON LINE, FONDATO NEL 1995>

Jonas Bendiksen è un fotografo norvegese, particolarmente impegnato in una ricerca che evidenzia, da un lato, l’arrivo assurdo di relitti della civiltà industriale – rappresentata da rifiuti – e, dall’altro,la sopravvivenza di antiche modalità di integrazione dell’uomo nella natura, secondo un rapporto assolutamente non invasivo. Il fotografo ha iniziato il proprio percorso formativo nel 1977. Questa è una parte della sua attività, che vedremo nel filmato. “Quando avevo 19 anni – racconta – ho ottenuto uno stage di un anno presso l’ufficio di Londra Magnum Photos. Ho fatto il caffè e il tè ai colleghi; andavo avanti e indietro dall l’ufficio postale. Poi ho scoperto l’archivio e ho chiesto di poter ordfinare i materiali, nella consapevolezza che era una dortuna avere tre la mani, tutti giorni, splendide fotografie”. Un anno passato a lavorare in presenza di ” Fini il mio stage lì, sono partito per la Russia per cercare di diventare un fotografo. Mi sono follemente innamorato dell’ex URSS e ha finito pe trascorre alcuni anni lì. Il tempo che ho trascorso lì ha portato nel mio primo libro, “Satelliti – fotografie ai margini della ex Unione Sovietica”, uscito nel 2006. In qualche modo sono sempre stato molto affascinato dalla enclavi e dalle persone che vivono in comunità isolate. Mentre “Satelliti” guardò repubbliche separatiste nella ex Unione Sovietica, nel 2005 ho iniziato un altro progetto su un diverso tipo di enclave – slum urbano. “I luoghi in cui viviamo” è diventato un viaggio di tre anni attraverso quattro comunità dei quartieri poveri di tutto il mondo, e nel 2008 è diventato un libro e mostra con proiezioni e registrazioni vocali in un’installazione tridimensionale”. Ha lavorato per importante testate e agenzie pubblicitaria. Le sue foto sono state pubblicate, tra le altre, su GEO, Newsweek, la Domenica Times Magazine e ha tenuto mostre a The Rockefeller Foundation, Goldman Sachs, e molti altri. “Dal 2004 ho avuto il piacere di lavorare con National Geographic Magazine su molte storie”.”Sono entrato in Magnum Photos nel 2004. Oggi vivo nei pressi di Oslo, Norvegia con mia moglie e il figlio”. Il fotografo ha un’amplisimo palmares di trofei internazionali d iprima grandezza.