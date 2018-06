Kara Walker contro l’uomo bianco. L’arte razziale in America. La tecnica delle silhouette

+1 WhatsApp 38 Condivisioni





Kara Walker, interprete di una cultura di ribellione al’elemento bianco, è un’affermata autrice afro-americana nata nel 1969. E’ nota soprattutto per i suoi grandi quadri di silhouette nere, che riprende, sotto il profilo tecnico dalle pratiche d’arte applicata viennesi e parigine, un tempo utilizzate per realizzare rapidamente ritratti di profilo. Il bianco e il nero posti in contrasto assoluto, in un’inconciliabilità cromatica, le carte decoupé con una violenta delineazione del tracciato ritagliate, i formati ampi,la ripresa di immagini di antiche fiabe trasformate in luoghi della violenza conferiscono a questa artista una notevole potenza.Oggetto del suo esame sono soprattutto le tensioni tensioni razziali in America, le repressioni compiute dal potere, la violenza di genere e la sessualità. Nato a Stockton, in California, si trasferisce al Sud a tredici anni, quando suo padre, accetta lavoro dalla Georgia State University.

La famiglia si trasferì così a Stone Mountain, un sobborgo di Atlanta. Kara, sin dagli esordi, si è concentrata sulla pittura e sull’incisione diplomandosi alla Rhode Island School of Design. Nell’anno della laurea, è stata chiamata ad esporre alla biennale del Whitney Museum of American Art di New York. A 27 anni, è stato premiata con la borsa di studio della Fondazione John D e Catherine T MacArthur. Nel 2002 è stato scelta per rappresentare gli Stati Uniti alla Biennale di San Paolo in Brasile. Il suo lavoro è stato esposto a livello nazionale e internazionale ed è incluso nelle collezioni di importanti musei di tutto il mondo. Attualmente vive a New York, dove insegna arti visive presso l’Università di Columbia. Le opere, nel corso del 2015, hanno raggiunto quotazioni, come potremo vedere più sotto, di circa 400mila dollari.

