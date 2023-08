La curiosità. Un “tesoretto” di 159 monete romane va all’asta in queste ore on line. Offerte ferme a 250 euro

Un “tesoretto” dell’Impero Romano (nella foto, qui sopra), proveniente da una collezione privata spagnola, composto da 150 monete in bronzo che coprono un periodo compreso tra il I e il IV secolo d. C., va all’asta, in queste ore sul sito internazionale Catawiki . Le offerte – per tutto il blocco di 150 pezzi – nel momento in cui scriviamo, è fermo a 250 euro. Il venditore non ha fissato un prezzo di riserva, cioè una cifra che deve essere raggiunta per l’aggiudicazione, ma si viaggia con il criterio dell’offerta libera che aggiudicherà i pezzi a chi avrà fatto l’offerta maggiore entro l’ora di chiusura dell’asta stessa. Per vedere le altre fotografie delle monete e leggere la scheda dell’asta potete CLICCARE QUI

