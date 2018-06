La frutta tagliata come stampino Warhol e tante altre idee per giocare con la pittura, d’estate

L’arte pop americana ha portato nel mondo la semplicità linguistica del messaggio pubblicitario. Warhol, attraverso varianti cromatiche, serigrafie, opere a stampa ritoccate o calchi e frottage di fiori o frutti ha dimostrato che creare un fondo decorativo nuovo per le case moderne significava dare nuova vita a immagini sempmlici della quotidianità, prive di ogni complessità pittorica, Volete provare, quest’estate, a realizzare, con “stampini” costituiti da fette di frutta, i vostri piccoli capolavori di pop art? Tante idee, oltre la frutta. Ecco il video

