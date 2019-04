La lavandaia e il prete. La barzelletta pornografica scritta da Leonardo da Vinci

Tra i materiali e gli appunti che Leonardo accumulava figurano anche alcuni raccontini che hanno la valenza di barzellette. Sono le cosiddette facezie. Ne proponiamo alcune, nella redazione originale, con la versione in italiano contemporaneo per favorirne la comprensione. Il riso e il sorriso sono, anche per Leonardo, tratto distintivo dell’umanità e intensa espressione dei moti dell’anima.

Facezie

di Leonardo da Vinci

Una lavava i panni e pel freddo aveva i piedi molto rossi, e, passandole appresso, uno prete domandò con ammirazione donde tale rossezza dirivassi; al quale la femmina subito rispuose che tale effetto accadeva, perché ella aveva sotto il foco. Allora il prete mise mano a quello membro, che lo fece essere più prete che monaca, e, a quella accostatosi, con dolce e sommessiva voce pregò quella che ‘n cortesia li dovessi un poco accendere quella candela.

La versione in italiano

contemporaneo



Una donna lavava i panni e, a causa del freddo, aveva i piedi molto rossi. Un prete che le passò accanto le chiese, con evidente ammirazione, da cosa fosse originato questo colore intenso. La donna rispose che quell’effetto derivava dal fatto che, sotto la gonna, lei aveva il fuoco. Allora il sacerdote armeggiò ed estrasse il membro, con una virilità che lo rendeva prete e maschio, mica una suora. E, avvicinatosi ancor di più, con un dolce sussurro disse: “Se tu hai il fuoco, là sotto, accendi un pochino, per favore, questa candela…”.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,