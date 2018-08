La luna artistica per il bagno di mezzanotte. Il pianeta romantico ricostruito in piscina a Parigi

+1 WhatsApp 5 Condivisioni

Che tristezza, la luna in piscina. La scultura del satellite illumina le notti parigine del bagno a mezzanotte. Ed è come andare a cavallo in una stanza. Come vedere una bella donna in una foto. Nuota nuota e sogna. Non mancano le proiezioni delle immagini della Nasa, in questa installazione. Sarà forse che in acqua ci pare di volare, con la gravità ridotta, un po’ come astronauti. Il video