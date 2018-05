L’albatro di Charles Baudelaire, la nuova traduzione che rispetta le rime

Spesso per divertirsi un poco, l’equipaggio

cattura albatri, ampi uccelli dei mari

Compagni indolenti seguono nel viaggio

la nave che scivola sugli abissi amari

Buttati così, sui palchi più blasfemi

i re d’azzurro son goffi e timorosi

e calano pietosamente, come remi

le candide ali dei cieli turbinosi

Sinistro e inerme è il viaggiatore alato

or laido e comico, ma beltà emanava

Un con la pipa picchia il becco a lato

l’altro imita lo storpio, che volava

Il poeta è simile al principe del nimbo

tormenta la tempesta, ride degli strali

ma esiliato sulla terra, triste limbo

trascina tra i fischi le sue grandi ali

xxxxxxxxxxx

Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage

Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers,

Qui suivent, indolents compagnons de voyage,

Le navire glissant sur les gouffres amers.

À peine les ont-ils déposés sur les planches,

Que ces rois de l’azur, maladroits et honteux,

Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches

Comme des avirons traîner à côté d’eux.

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule !

Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid !

L’un agace son bec avec un brûle-gueule,

L’autre mime, en boitant, l’infirme qui volait!

Le Poète est semblable au prince des nuées

Qui hante la tempête et se rit de l’archer ;

Exilé sur le sol au milieu des huées,

Ses ailes de géant l’empêchent de marcher. »

