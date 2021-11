L’autoritratto della gelosia malinconica. Frida Kahlo batte il marito Diego Rivera, sfiorando i 35 milioni di dollari

Un autoritratto di Frida Kahlo è stato battuto all’asta da Sotheby’s, a New York, per quasi 35 milioni di dollari. Il prezzo d’acquisto non solo segna un record personale per la grande artista messicana ma ha trasformato questo dipinto nel quadro più costoso realizzato da un pittore latinoamericano. Il quadro, intitolato ‘Diego y yo”, rappresenta il volto della celebre pittrice messicana con i lineamenti del marito, Diego Rivera, che appaiono sulla sua fronte come un “terzo occhio”. Il precedente record per un artista latinoamericano apparteneva proprio a Rivera. Il suo quadro “Los Rivales” era stato venduto per 9,76 milioni di dollari nel 2018. Una rivincita postuma? Quest’olio su masonite è molto intenso e particolarissimo. Venne dipinto dall’artista nel 1949, quando il marito – che non era assolutamente fedele nei rapporti d’amore – era vicino all’attrice messicana Maria Felix. Eppure Frida non riusciva a togliersi il pensiero. Per questo Diego fiorisce come terzo occhio, sulla sua fronte. Gli altri due, quelli di Frida, sono tristi, umidi e lacrimosi.

