Le case di Brigitte Bardot (campagna, mare, città), tra architettura e arredamento. Il video

Mito e icona europea degli anni Sessanta e Settanta, Brigitte Bardot fu la risposta europea a Marilyn Monroe. Legata ai valori della tradizione – al punto d’essere contestata per le sue simpatie di estrema destra – Brigitte ha avuto due passioni congiunte: le case e gli animali. Nel video vedremo le scelte architettoniche compiute dalla diva francese e le integrazioni dell’arredamento con gli edifici. Le tipologie esaminate sono quelle della casa di campagna dell’attrice, del sontuoso ed eccessivo appartamento parigino e del villino sul mare provenzale





> Vendi i tuoi oggetti con Catawiki: Clicca qui

Sapevi che alcune delle più grandi aste di arte online in Europa sono ospitate da? Dalla prima asta nel 2011, il sito d’aste online Catawiki è cresciuto in maniera straordinaria, con aste settimanali in oltre 80 categorie, incluse 50 aste di arte che spaziano dall’artea quella. Il tratto distintivo di Catawiki è il team diche valuta ogni lotto per qualità e autenticità, al fine di fornire al pubblico aste di altissimo livello. Inoltre, Catawiki agisce da intermediario tra, offrendo transazioni sicure per tutti.

Con Catawiki metti all’asta monete, quadri, oggetti di antiquariato, vintage, con un semplice click: dai un’occhiata qui

I venditori sottopongono i loro oggetti all’analisi degli esperti, che poi li approvano e pianificano il loro inserimento in una successiva asta. Da qui inizia il divertimento. Le aste vengono visitate da milioni di potenziali acquirenti da tutto il mondo.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,