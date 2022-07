Le opere di 25 artisti contemporanei esposte notte e giorno nel borgo dei cavatori di Carrara

“Siamo consapevoli della difficile sfida che abbiamo lanciato agli artisti proponendo per questa edizione non una tematica sociale o di attualità come è stato in passato ma un preciso stile tecnico che ci riconduce all’arte del ricamo e del merletto. – spiega il direttore artistico Emma Castè – Il busto di Maria Barberini Duglioli, nipote di Papa Urbano VIII, scolpito da Finelli, allievo del Bernini, è un modello di riferimento non solo dell’arte del ‘600 ma per tutto il periodo barocco. Con questa edizione Torano Notte e Giorno torna ad essere palcoscenico della sperimentazione ed appuntamento di ispirazione per gli artisti”.

