Le stilettate di Zana. Con Diana e Atteone di Tiziano. Il cinismo balneare delle vacanze

Tiziano dipinse Diana e Atteone tra il 1559 e il 1559. L’opera – un olio su tela di 185×202 cm. – è conservato nella National Gallery of Scotland ad Edimburgo e nella National Gallery di Londra, che lo espongono alternativamente. Il quadro è parte di una serie di sette tele che l’artista ricavò, sotto il profilo tematico, dalle Metamorfosi di Ovidio. L’attimo: il cacciatore Atteone sorprende Diana nuda, tra le compagne, in un momento di rilassamento. La Dea, per punire l’intruso, lo trasforma in un cervo. I cani del cacciatore si avventano così sul padrone e lo uccidono. ​STILETTATE di Tonino Zana Ferragosto, moglie mia non ti conosco: non vale più, é sumero antico. Tra guerra, covid, debito pubblico, palanche poche e settembre nero, tutti alle spiagge di ogni tipo e alle colline e alle montagne. Tra il rito delle ferie e le disgrazie mondiali non esiste un nesso. Ieri sarebbe bastato un mal di denti alla piccola e la famiglia si sarebbe arenata a casa. Oggi speri che il morto sia serio e altruista e faccia il morto secondo l’agenda delle vacanze. Guai a morire a Natale, Pasqua e a Ferragosto. Non so quanto dista dalla realtà questo macabro sarcasmo: credetemi, vivo tra mille posti e cento razze e ne sento di ogni colore. Ieri sera, in una clinica, l’infermiera professionale misurava la temperatura al paziente, si lustrava l’unghia rossa e trattava dello week end a Porto Venere. Lui, il mio amico paziente, mi guardava con gli occhi fuori dalla testa, fingevo di non capire come a rassicuralo, é sempre andata così, dai, sei tu a essere sotto umore, ma lei ti ama. Sono tornato a casa su una colonna infame di auto fuori e verso il luogo di villeggiatura, due ore di venerdì per 65 km, auto con un solo passeggero, l’autista, nessun prego, vada pure, aspetto e qualche sguardo sbilenco. Eppure, davanti c’era il riposo e forse le vacanze. Prezzi domandati e fuori di testa. Una settimana in due, tira e molla, aggiungi e vedrai che qualcosa era fuori e sei a qualche migliaia di euro, 3 mila?. Tra poco arriva la bolletta, il dentista pure, il graffio sulla fiancata, il viaggio all’estero di due figli, figurati, se no musi lunghi fino alla fiera. O paghi e sorridi o la famiglia chiede l’impeachement.

