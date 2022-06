Le stilettate di Zana. Con Masolino. Marziani, cinesi e gente dell’altro mondo

La Fondazione di Santa Maria Maggiore è una tempera su tavola (144×76 cm) di Masolino da Panicale (Panicale, 1383 – Firenze, 1440/1447). Il dipinto costituiva, un tempo, il pannello centrale del recto della Pala Colonna. Oggi è conservata con il dipinto che si trovava sul rovescio (l’Assunzione della Vergine) nel Museo nazionale di Capodimonte a Napoli. Questa pala è amata dagli ufologi che vedono nelle nuvole regolari una sorta di testimonianza della vita extraterrestre. STILETTATE diTonino Zana I cinesi, che tipi. Tra pandemia cresciuta da loro, mascherine prese e imprestate, commercio mondiale detassato o falso-tassato, chiusura sostanziale dei loro confini, internet imposto, qualche centinaia di milioni di compatrioti in giro per il mondo, un’Africa pressoché dominata, un’Asia sotto i piedi, una Cina Taiwan sorvolata ogni giorno da 30 aerei di ultima generazione, trovano il tempo di usare un radiotelescopio, ovviamente il più potente del mondo, in grado, dicono loro, di intercettare, anzi di aver intercettato in questi ultimi anni delle onde radio marziane. Noi diremmo marziane, cioè dei marziani, cioè degli extraterrestri. Ditemi voi come possiamo verificare una tale “scoperta” e a che serve visto il tempo di raggiungimento di quei pianetini, mille anni luce, vale a dire più del tempo del plutonio di Cernobyl per scomparire. Sì, amici cari, Cernobyl è stata messa in parentesi ed è la nostra morte tante volte. Perfino sul covid, ogni tanto, penso a Cernobyl. In ogni caso, con tutti i problemi del mondo, metto subito la fame e i bambini moribondi, i cinesi strappano il record dell’avvistamento. La questione su cui si interrogano i vari sapientoni-bontemponi è la seguente: dobbiamo mostrare i muscoli a questi invisibili oppure scendere a patti e combattere insieme i problemi dell’universo? Non ci credete, lo so bene, anch’io, stamattina, leggendo diversi giornali di carta sono rimasto, così, basito. Aspetto i geni di qualche nostro talk show in grado di depistarci ancora per qualche settimana in questa estate calda, senza acqua e con bollette triplicate. Chiedete ai marziani se dispongono di contanti e in caso affermativo, depositarli nella carlinga dei mille droni mandati su con Draghi incorporato. E’ il migliore e conosce le lingue. Ci si incontra a metà strada. Ovvio.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis