Le straordinarie visioni del mondo raccontate dal cielo. I 15 incredibili vincitori del Drone Photo Awards 2021

di Emanuele Bernardelli Curuz

Come è affascinante il volo, antico desiderio dell’essere umano. E come la tecnologia ha spinto l’uomo ai confini del cosmo, il progresso tecnologico-fotografico ha dato l’opportunità a tutti di poter scattare in volo. Il segreto della fotografia è catturare con la luce un istante emozionante, rendendolo eterno. E con un drone questo sentimento si eleva ulteriormente, ci distacca artisticamente dal terreno al quale siamo aggrappati. Ammiriamo da un altro punto di vista il mondo. Ci distogliamo dal solito vivere gravitazionale. Sogniamo mentre assaporiamo questa nuova realtà. Un nuovo mondo. Un mondo di paesaggi straordinari che divengono plastici perfetti plasmati da Madre Natura; gli esseri umani come piccole silhouette che si fondono con ciò che li circonda, mentre tutto scorre e diviene scenografia di colore e di emozioni.

Ammirando gli scatti sentiamo la purezza frizzantina dell’ossigeno, il freddo dei ghiacci, la salsedine che sale dal fragore delle onde oceaniche, l’esplosione dei colori di fiori sbocciati e campi arati, la sinuosità vellutata dei fiumi, i giochi incredibili di luci tagliate e ombre sagomate.Drone Awards è il più importante concorso mondiale di video e fotografia aerea. È un progetto di Siena Awards dedicato a un genere fotografico diverso rispetto alla fotografia tradizionale.

Il premio fotografico è aperto ai video ed alle immagini aeree riprese da droni, velivoli ad ala fissa, elicotteri, veicoli aerei senza pilota, mongolfiere, dirigibili, aquiloni e paracadute. Le categorie presentate saranno: wedding, nature, people, urban, animals, abstract e sport. Tutti i fotografi vincitori di questo premio saranno esposti a novembre a Siena (Italia) durante il Festival Siena Awards! In occasione di una delle più importanti cerimonie internazionali dedicate alla fotografia, si terrà un ricevimento di apertura per artisti, media, editori e addetti ai lavori del settore.

Lo spettacolo fotografico comincia con la foto dell’anno che incorona Terje Kolaas con il suo scatto: “Pink-Footed Geese Meeting the Winter”. Il fotografo norvegese cattura con il suo obiettivo migliaia di oche zampe rosa che volano nella Norvegia centrale in primavera, in direzione dei terreni di riproduzione delle Svalbard nell’Artico. Probabilmente a causa del cambiamento climatico, ogni anno arrivano prima e spesso il terreno e i campi dove si nutrono sono ancora coperti dalla neve. Le oche tendono a utilizzare gli stessi percorsi, quindi aspettandole in aria con un drone, è possibile scattare foto come questa.



Pink-Footed Geese Meeting the Winter by Terje Kolaas

SPORT – 1° classificato



Gold at the End of the Rainbow by Phil De Glanville

Ho trovato l’oro alla fine di questo arcobaleno mentre il surfista Ollie Henry tentava la fuga da un’onda mostruosa al largo della costa del sud-ovest dell’Australia occidentale.

WILDLIFE – 1° classificato



Back to Adventure by Qasim Al Farsi

Una tartaruga verde torna in acqua dopo aver deposto le uova nel suo tranquillo nido sulla costa dell’Oman tra Ras Al Jinz e la riserva di tartarughe di Rashad.

PEOPLE – 1° classificato



Fishing in Mangrove Forest by Trung Pham Huy

Un pescatore inizia la sua giornata di pesca nella foresta di mangrovie nella laguna di Tam Giang nella provincia di Hue. Le mangrovie perdono tutte le foglie e diventano bianche nella stagione invernale.

NATURE – 1° classificato



Extragalactic by Martin Sanchez

I momenti intensi e gloriosi durante l’eruzione di un vulcano con una vista esclusiva dall’interno. Scatto realizzato in Islanda.

ABSTRACT – 1° classificato



Poisoned River by Gheorghe Popa

Immagine dettagliata di uno dei piccoli fiumi pieni di veleno. “Poisoned Beauty” è un progetto personale che racconta la storia del disastro naturale nei “Monti Apuseni”, ma in un modo meravigliosamente astratto. Questo motivo colorato astratto è creato dalla natura in combinazione con i rifiuti chimici risultanti dal processo di estrazione del rame e dell’oro.

URBAN – 1° classificato



Metaphorical Statement About City and Winter by Sergei Poletaev

Un antico monastero di 500 anni nella regione di Mosca e sullo sfondo una grande centrale elettrica. Il vapore proveniente dalle torri di raffreddamento è particolarmente denso a causa del forte gelo.

WEDDING – 1° classificato



Verso l’Infinito Insieme a Te by Matteo Originale

Marina di Pisa in una sera al tramonto di fine estate… Viste quelle nuvole all’orizzonte ho deciso di collocare la coppia verso il loro infinito pieno d’amore.

SERIE – 1° classificato





Blanketed in Fire Retardant by Adrees Latif

Nel 2020, l’Oregon è stato segnato da quasi 100 grandi incendi che hanno infuriato negli Stati Uniti occidentali, tra i più distruttivi mai registrati nello stato. La mattina dell’8 settembre, le fiamme attizzate dolosamente hanno causato un incendio nella vicina Ashland. Spinto da venti di oltre 40 miglia orarie, l’incendio di Almeda si è diffuso rapidamente in comunità di pensionati, parcheggi per roulotte, centri commerciali e aziende. In poche ore la metà di Talento è stata ridotta in cenere. Gli esperti hanno definito l’incendio una conflagrazione urbana, che ha bruciato praterie aride, arrivando ad aree urbane con residenze densamente popolate. In uno scenario apocalittico, la città di Talent è rimasta ricoperta da un ritardante di fiamma di colore rosso lasciato cadere dai vigili del fuoco aerei nella speranza di salvare la città. Sono state segnalate tre vittime, 3000 residenti sono stati sfollati e quasi 3000 strutture su un’area di nove miglia sono state distrutte.

Per vedere la gallery completa di tutti i partecipanti, clicca il link qui