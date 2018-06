Leonardo Cremonini, il mare delle vacanze. Eros e panico. Perchè si litiga al mare? Le opere. Il video

Leonardo Cremonini (Bologna, 26 novembre 1925 – Parigi, 12 aprile 2010) è stato un pittore e disegnatore italiano che ha massimamente espresso, analizzandolo senza preconcetti, l’inquietudine del corpo che percepisce se stesso e, per questo, ha analizzato con esiti assolutamente straordinari il rapporto tra eros, nudità temporanea autorizzata. Riti di massa e la profonda solitudine indotta dal mare e dall’acqua, che richiede una compensazione sessuale, un’immagine erotica atta a ripagarla. Splendide opere di matrice esistenzialista, collocabili attorno alla nuova figurazione e – seppur con esisti formali diversi – al realismo esistenziale milanese. Hopper, la metafisica e le immagine ferme e inquietanti chiedono all’autore di ripensare a ciò che rivela una vacanza al mare, sotto l’appparente bellezza.

Lorenzo Cremonini ha studiato presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna e alla fine della guerra, nel 1945, si è trasferito a Milano, dove ha studiato all’Accademia di Brera e ha incontrato personaggi importanti del panorama culturale italiano. Nel 1951 si trasferì a Parigi grazie a una borsa di studio, dove si trasferì la propri residenza principale. Visse per lunghi periodi all’estero, a New York, dove espose estesamente dal 1952 al 1960, a Firenze, in Andalusia, in Normandia e sull’isola di Panarea.

Nel 1964 espone alla Biennale di Venezia. Nel 1967 vince il Premio Internazionale Marzotto e nel 1979 il Premio del Presidente della Repubblica Italiana. Dal 1983 al 1992 diresse il corso di pittura all’Ecole Nationale des Beaux-Arts di Parigi.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,