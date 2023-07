L’occasione del giorno. Quadro impressionista di Dupuy (1901) all’asta on line. Offerte ferme a 160 euro

Paul-Michel Dupuy (1869-1949) Al parco, 1901 Olio su tela 45,5 x 38,5 cm 59 x 50 cm con cornice Firmato e datato in basso a destra Un bel dipinto, realizzato in stile impressionista, nel 1901, va all’asta in queste ore sul sito Catawiki . Lo segnaliamo nell’ambito della nostra rubrica “l’Occasione del giorno” che vede i nostri esperti cercare nelle aste on line, per i nostri lettori, opere che siano contrassegnate da un rapporto qualità-prezzo vantaggioso per chi acquista. L’autore , allievo di Léon Bonnat, espose ogni anno al Salon des artistes français. Dal 1897 divenne membro della giuria. Le sue opere sono conservate al Musée du Luxembourg e al Petit-Palais, nonché in molti musei di belle arti, tra gli altri, a Filadelfia, Sydney, Pau, Saint-Étienne, Bourges, Vierzon e Roubaix. La tela Le Luxembourg è al Palais du Sénat e Bateliers a Port Henri-Quatre al Petit-Palais. Al Ministero dell’Agricoltura è il pannello decorativo Le Blé e la decorazione del grande soggiorno. Le offerte, nel momento in cui scriviamo, sono ferme a 160 euro. Tutte le foto dell’opera, le quotazione e ogni altra info nella vetrina dell’asta che potete vedere CLICCANDO QUI

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis