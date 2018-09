Mela iperrealista. Come si dipinge. E perché bisogna spesso girare il quadro. Il video

Per intervenire perfettamente, nell’ambito di un quadro, specie iperrealista, è necessario girarlo più volte su se stesso, durante la lavorazione e ciò perchè la visione frontale potrebbe essere causa di una deformazione percettiva delle altre aree del dipinto. Vedremo tecnicamente come opera il maestro, non dimenticandosi mai di “girare la mela” dipinta affinché tutte le aree siano sviluppate armoniosamente.

