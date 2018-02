La fantasia e l’immaginazione non possono essere soggiogate da pareti o barriere materiali. Ne è limpidissima dimostrazione l’arte della giovane artista coreana Jee Young Lee che, nel suo minuscolo studio, lavora instancabilmente alla creazione di una miriade di incredibili paesaggi. Una volta finita la scenografia, il tempo di un bel click fotografico ed eccola ricominciare tutto, smontare le attrezzature e ripartire da capo:

A volte le occorrono settimane, se non mesi, per modellare il suo universo multiforme e colorato, contenuto all’interno del suo piccolissimo studio che misura 3 metri per 6.

Lo fa con minuzia infinita e straordinaria pazienza , in modo da escludere qualsiasi alterazione fotografica.

E così, attraverso i suoi scatti, ci si trova a vagare in scenari unici insieme all’autrice, che si immortala puntualmente all’interno di ogni sua creazione.

“La mia arte è una via di fuga – spiega l’artista – dal grigiore, dalla frustazione e dalle repressioni sociali che caratterizzano il nostro mondo. E’ un modo di evadere dalla realtà e di scrollarsi di dosso tutto il peso della vita di tutti i giorni”.

Recentemente laureata alla Hongik University di Seoul nella sua nativa Corea del Sud , JeeYoung Lee sfida il mondo reale creando paesaggi dell’anima e della sua fantasia con un tocco di teatralità.

Vincitrice di numerosi premi artistici tra cui il Sovereign Art Prize ( 2012). Le sue fotografie hanno già trovato successo in collezioni pubbliche come il Photographic Museum di Kyoto in Giappone, la Fondazione Incheon per l’Arte e la Cultura , o il Museo OCI di Seoul.

COURTESY Opiom Gallery di Opio, Francia.

Valutazione gratuita quadri e oggetti - Come vendere e guadagnare da casa - Fare gli artisti e guadagnare

1- VALORE QUADRI E D'OGNI OGGETTO - Qui gratis valutazioni e stime, quotazioni, coefficienti INIZIA LA STIMA GRATUITA

Servono un paio di foto - fatte anche con il telefonino - del quadro o dell'oggetto da collezionismo o vintage da valutare gratuitamente, perché in questo modo ci sarà possibile fornire una stima reale dell'opera o dell'oggetto, in quanto le quotazioni differiscono nell'ambito della produzione dello stesso autore o manifattura e la valutazione è sempre commisurata alla qualità dell'opera od oggetto e a tutti i precedenti d'asta, su opere delle stesse dimensioni, se esistono. I borsini o preziari mostrano infatti grandi limiti nell'arte e nel collezionismo. Se infatti funzionano discretamente per le automobili - che sono infinite repliche - non possono essere automaticamente applicati a un pezzo d'arte o di collezionismo. Le stime che ti offriamo gratuitamente - in una sinergia Stile Arte-Catawiki - tengono conto dell'insieme di più fattori e possono riguardare quadri od oggetti di collezionismo di ogni provincia o di ogni area. Chi meno se ne intende - e facciamo l'esempio dell'arte - potrà sapere se quello che ha è una stampa o un'oleografia o un dipinto. Potrà conoscerne l'epoca, la qualità e ricevere una stima economica gratuita Servono un paio di foto - fatte anche con il- del quadro o dell'oggetto da collezionismo o vintage da valutare gratuitamente, perché in questo modo ci sarà possibile fornire una stima reale dell'opera o dell'oggetto, in quanto lenell'ambito delladello stessoo manifattura e la valutazione è sempre commisurata alla qualità dell'opera od oggetto e a tutti i precedenti d'asta, su opere delle stesse dimensioni, se esistono. I borsini o preziari mostrano infatti grandi limiti nell'arte e nel collezionismo. Se infatti funzionano discretamente per le automobili - che sono infinite repliche - non possono essere automaticamente applicati a un pezzo d'arte o di collezionismo. Le stime che ti offriamo gratuitamente - in una sinergia Stile Arte-Catawiki - tengono conto dell'insieme di più fattori e possono riguardare quadri od oggetti di collezionismo di ogni provincia o di ogni area. Chi meno se ne intende - e facciamo l'esempio dell'arte - potrà sapere se quello che ha è una stampa o un'oleografia o un dipinto. Potrà conoscerne l'epoca, la qualità e ricevere una stima economica gratuita

cliccare sul bottone arancione, qui sotto, per inviare le foto

TUTTO AVVIENE ON LINE. SENZA DOVER PARLARE CON NESSUNO. CLICCARE SUL LINK GRATUITO ARANCIONE QUI SOTTO, PER MANDARE FOTO E DESCRIZIONE OGGETTO PER LA STIMA GRATUITA E INFORMALE. PUOI COSI' CHIEDERE UN SEMPLICE PARERE sul valore di mercato dell'oggetto. E' dal 1995 che forniamo gratuitamente stime.

CLICCANDO TI SI APRIRA' UNA SCHEDA in cui dovrai mettere foto - è semplice come caricare un'immagine su Facebook - e indicare le dimensioni dell'oggetto

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,