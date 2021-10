Milano celebra i 100 anni di Spiritello, l’anima pubblicitaria – pre-pop – del Campari

Proseguono le iniziative promosse da Galleria Campari in occasione di Spiritello 100, il palinsesto di eventi volti a celebrare il centenario dell’iconica opera realizzata nel 1921 dal pittore e illustratore Leonetto Cappiello.

Molto più di un semplice poster pubblicitario, lo Spiritello rappresenta anche l’indissolubile legame tra Campari e l’arte più innovativa e visionaria della propria epoca, alla costante ricerca di nuovi strumenti, media e linguaggi di comunicazione.



A rendere omaggio all’opera di Cappiello ci sarà anche la Fondazione Corriere della Sera, che insieme a Galleria Campari ha organizzato una serie di talks aperti al pubblico volti a riflettere sullo straordinario rapporto tra arte, creatività e pubblicità. L’inaugurazione sui è tenuta nei giorni scorsi con il primo di quattro appuntamenti che vedranno alternarsi sul palco esperti dei diversi linguaggi e stili della comunicazione artistica di ieri, oggi e domani. Mercoledì 6 ottobre alle 18 si è tenuta la prima conferenza sul tema “Arte come veicolo di comunicazione tra libertà creativa e consumo culturale”, con l’intervento d Chiara Cappelletto, Docente di Estetica presso l’Università degli Studi di Milano e dell’artista Ugo Nespolo, che ha realizzato una tavola per Campari.

Martedì 2 novembre alle 18 nella Sala Buzzati, Via Balzan 3, Milano, l’incontro su “Il murale: street art, guerrilla marketing e comunicazione”. Interverranno nel corso dell’evento Vincenzo Trione, Critico d’arte e preside facoltà di Arti e Turismo presso l’Università IULM di Milano, Nais, Artista, ivan, Poeta di strada e artista pubblico. Relatore dell’evento sarà Damiano Fedeli di Corriere della Sera.

Giovedì 11 novembre, sempre alle 18 nella Sala Buzzati, in via Via Balzan 3, a Milano. Tema: “Televisione e pubblicità da Carosello ad oggi: un racconto italiano”. Interverranno nel corso dell’evento Aldo Grasso, Docente di Storia della Radio e della Televisione presso l’Università Cattolica di Milano, Marco Testa, Presidente e Amministratore delegato presso Armando Testa Spa.Relatrice dell’evento sarà Micol Sarfatti di Corriere della Sera.



Giovedì 2 dicembre, alle 19 alla Galleria Campari, in Viale Gramsci 161, a Sesto San Giovanni. Conferenza su “Cinema e innovazione: dallo spot all’intelligenza artificiale”. Interverranno nel corso dell’evento Francesca Fabbri Fellini, giornalista, scrittrice e regista, Marc D’Souza, Production direction presso UNIT9 e Innovation Expert.

Relatore dell’evento sarà Paolo Baldini di Corriere della Sera.

L’accesso agli spazi è consentito esclusivamente ai soggetti muniti della certificazione verde Covid-19 e di un documento d’identità valido (ai sensi del D.L. 23/07/21 n.105).

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere all’indirizzo [email protected]

Laura Racchetti

Consultant

[email protected]

M: +39 3459798497

