Mimmo Paladino e il nuovo sipario del Regio di Parma, realizzato citando De Chirico e Sironi. Il video

Tradizione e contemporaneità si incontrano nel progetto del nuovo sipario del Teatro Regio di Parma, creato da Mimmo Paladino e realizzato presso i Laboratori scenotecnici del Teatro Regio di Parma, con il sostegno del Reggio Parma Festival, inaugurato nel giorno delle celebrazioni del 208°compleanno di Giuseppe Verdi in una cerimonia che ha aperto il tradizionale Gala Verdiano.

Mimmo Paladino ha citato, nell’opera, precedenti visivi legati alla tradizione metafisica – richiamando, in chiave contemporanea, De Chirico, le sue piazze e le sue statue della classicità – frammentando i diversi tasselli di derivazione classicista in nicchie, come avviene in Sironi. In un effetto patchwork d’avanguardia. Le luci hanno esplorato i diversi quadri nel quadro di Paladino, componendo poi l’immagine finale. Colori dominanti il bianco-rosso-blu francese. Timore che i tre colori verdiani e italiani potessero evocare qualcosa di scontato e di patriottico?

