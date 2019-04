Nel blu dipinto di blu. Un cielo di porcellane che fioriscono nel buio. Sorprendente. Video

Le 300 porcellane cinesi del XVI e XVII secolo che adornano il soffitto dell’attuale ambasciata francese a Lisbona, un’antica residenza reale, sono rese visibili attraverso un rendering 3D nella Rotonda del quarto piano del Musée national des arts asiatiques – Guimet, a place d’Iéna, a Parigi. Questa riproduzione virtuale combina tecniche di imaging (modellazione 3D) e la scultura digitale (per creare il rilievo degli oggetti). Una prodezza tecnica che delizia sia gli amanti dell’architettura barocca che gli appassionati di nuove tecnologie.

Come una volta celeste su uno sfondo di legno dorato e laccato, queste porcellane testimoniano l’audacia dell’arte barocca portoghese e l’intensità del commercio marittimo tra Cina ed Europa dal XVI secolo. Il MNAAG è impegnato in un processo scientifico in cui i ricercatori cinesi, portoghesi e francesi contribuiscono a far conoscere questa testimonianza architettonica unica, un vero shock estetico, reso possibile grazie al patrocinio della Fondazione Michelin.

