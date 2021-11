Nello scavo scoperti i depositi dei vasai merovingi del V secolo. Recuperati centinaia di chili di ceramica

Lo scavo, oltre a portare alla luce notevoli quantità di materiali, rimasti sotto il terreno per secoli ha premesso di ricostruire una piccola parte – ma estremamente interessante – di uno dei nuclei artigianali antichi di Sevrey, comune francese di 1.472 abitanti situato nel dipartimento della Saona e Loira nella regione della Borgogna-Franca Contea, un centro conosciuto dagli archeologi medievisti per la presenza di botteghe per la lavorazione della ceramica, in un arco temporale che va dal V secolo, fino a giungere al XIX. una zona, per la presenza di ottime materie prime e di artigiani in grado di lavorarle abilmente, altamente vocata, sotto questo profilo.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis