Oggi è San Luca, protettore degli artisti

Si celebra il 18 ottobre la figura di(ed anche dei chirurghi, dei medici, dei notai) . San Luca nacque in Antiochia di Siria, dà genitori pagani. Imparò la scienza medica e viaggiò in Grecia e nell’Egitto per approfondire studi e conoscenze in questo settore. Giunse a Troade ove esercitò la sua professione. Proprio a Troade fece l’incontro che gli cambiò la vita: l’apostolo Paolo giunse in quel luogo durante le peregrinazioni per la divulgazione del Vangelo. Luca rimase folgorato e volle seguirlo. Gli fu compagno fedelissimo fino alla morte.

In pochi sanno che San Luca – secondo una tradizione tanto consolidata quanto priva di fondamento – sarebbe stato un abilissimo pittore, specializzato nella realizzazione delle Madonne nere

Il presunto artefice di numerose di queste effigi, sarebbe proprio san Luca, il quale Il riferimento a Luca andrebbe in realtà associato ad una frase contenuta nel vangelo scritto dallo stesso, pronunciata da Simeone durante la presentazione di Gesù al tempio, a presagio della Passione: “Maria, il dolore ti colpirà come colpisce una spada”. Nel cromosimbolismo delle icone il nero, lo rammentiamo, è espressione del dolore, cosicché le Madonne nere credute opera di san Luca altro non sarebbero se non “Madonne addolorate”.