Osanna Francesca Davi: luce, materia, piani. Indagine creativa sulla transizione di stato

Osanna Francesca Davi è stata insignita del Premio finalisti Nocivelli 2017 con l’opera che viene qui analizzata dalla stessa autrice

“L’opera fa parte di un progetto più ampio realizzato nel corso di un anno in cui ho potuto sperimentare l’espressione artistica attraverso diversi media quali la fotografia, il video, la scultura.

La riflessione, in questo caso, parte dalla messa in discussione della fotografia e dall’idea che essa non sia rappresentazione della realtà, bensì un’azione che modifica la realtà. Fare fotografia significa fare una scelta, escludere e includere, astrarre e riconfigurare. La realtà viene trasfigurata perché la fotografia ne altera inevitabilmente alcune proprietà, quella del tempo prima di tutte. In fisica e in chimica si parla di “transizione di stato” per indicare la trasformazione di un sistema termodinamico da uno stato di aggregazione ad un altro, attraverso il brusco cambiamento di una o più proprietà fisiche; la fotografia è un brusco cambiamento di una o più proprietà della realtà.La mia mano incontra un triangolo di luce. Grazie alla fotografia, il mio gesto annulla i confini dei piani dimensionali. L’addizione fa evolvere l’identità dei due soggetti. Cosa vedi?”

Osanna Francesca Davi è nata nel 1992. Dopo aver conseguito il diploma di laurea in Fotografia presso l’accademia di belle arti Laba (Bs), vive e lavora a Vicenza.

