Ossa, crani, tombe dipinte di rosso o di blu, 9000 anni fa. Perchè estraevano alcuni scheletri e li coloravano?

“La connessione tra l’uso di coloranti e atti simbolici è stata documentata in molte società umane. – dicono gli studiosi del Dipartimento di Antropologia dell’Istituto di Medicina Legale dell’Università di Berna – In Medio Oriente i pigmenti furono usati in contesti funerari e anche architettonici dalla seconda metà del IX e VIII millennio aC. particolarmente comune. I siti archeologici del Vicino Oriente risalenti al Neolitico hanno fornito ampie testimonianze di atti simbolici complessi, spesso enigmatici. Questi includono lo scavo e la sepoltura dei morti, il passaggio di parti scheletriche, come i teschi, in giro per la comunità e l’uso di pigmenti sia sulle ossa che sui muri delle case in relazione alle sepolture”.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis