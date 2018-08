Pietra e legno d’ulivo, la casa dell’architetto Dimitris Philippitzis sul monte Pelio di Giasone. Video

+1 WhatsApp 17 Condivisioni

L’architetto greco Dimitris Philippitzis ama muoversi in ambienti “omerici” e colloquiare con il substrato delle civiltà greca. Tanto legno – in buona parte olivo, abbondante in quelle zone – e pietra senza intonaci -. Deliziose sono le sue interpretazione della casa mediterranea tradizionale, oggi naturalmente molto comode, luminose e aperte al paesaggio. In questo edificio realizzato sul monte Pelio – “Quando Giason dal Pelio” sì, proprio quel monte – l’architetto si è curato di ogni particolare in grado di sostenere “il piacere del vivere in villa”-