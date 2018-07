Pompei, com’era. Piccolo viaggio nelle stanze in un film di 2 minuti

Le nuove tecnologiche consentono stupefacenti ricostruzioni, anche in loco, grazie a studi accuratissimi. L’elaborazione del computer giunge a risultati di medio interesse – che ci consentono di avere un’idea sommaria degli ambienti a partire dai ruderi – o esiti con definizioni accuratissime, come quella curata da Piero Angela e dalla sua equipe nei sotterranei del palazzo che ospita la Provincia di Roma e che fu costruito sui resti di una villa romana. Qui, di altri autori, vediamo alcune semplici, ma affascinanti ricostruzioni con il computer, prima e dopo. Le colorazioni delle stanze vengo desunte da lacerti di colori che sono rimasti sulle pareti.

