Prorogata la mostra dedicata a Tex, Zagor e altri eroi dei fumetti nati e cresciuti in casa Bonelli

La mostra rappresenta anche un’occasione per vedere in anteprima assoluta tante tavole di storie di prossima uscita in libreria e in edicola, insieme ad altrettanti progetti multimediali per cinema e tv su cui la Casa Editrice sta lavorando, come la versione cinematografica di Dampyr e la serie animata dedicata a Dragonero. La mostra BONELLI STORY è un progetto di Sergio Bonelli Editore e Comicon, in collaborazione con ARF!, è promossa dal MIC – Direzione Generale Creatività Contemporanea, con il patrocinio del Comune di Firenze ed è prodotta e organizzata da Arthemisia, Piuma e In Your Event. Durante il periodo di apertura saranno tante le iniziative speciali e gli eventi pensati ad hoc per bambini e adulti: sarà possibile consultare il calendario degli appuntamenti sul sito della mostra www.bonellifirenze.it.

