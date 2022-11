Robert Capa, l’apoteosi della fotografia. Una mostra ne celebra la genialità al Mudec di Milano

Attraverso sette sezioni, vengono raccontati in mostra i più importanti reportage in bianco e nero realizzati da Robert Capa, dagli esordi a Berlino e Parigi (1932-1936) alla guerra civile spagnola (1936-1939); dall’invasione giapponese in Cina (1938) alla Seconda guerra mondiale (1941-1945); dal reportage di viaggio in Unione Sovietica (1947) a quello sulla nascita di Israele (1948-1950), fino all’ultimo incarico come fotografo di guerra in Indocina (1954), dove Capa troverà la morte.

