Rsf pubblica monografia del fotografo Ballesta, 28 giorni in una capsula nel mare. Il video

Reporters sans Frontières – Reporter senza frontiere – pubblica il suo 64 ° album, in distribuzione a partire dal luglio 2020, dedicato all’eccezionale lavoro del fotografo naturalista Laurent Ballesta, tra poesia e documentazione.

Non sfugge – negli scatti – l’occhio analitico ed evocativo dell’artista. Numerosi gli straordinari lavori di questo fotografo francese, tra i quali le immagini scattate durante una vera impresa ai limiti dell’impossibile. A bordo di una capsula pressurizzata, nel 2019, si è fatto calare a una profondità di 120 metri nel mare della Costa azzurra – come vediamo qui sotto nel filmato -, dove ha vissuto e lavorato per 28 giorni.

Laurent Ballesta è autore di numerosi libri di fotografia dedicati alla fauna selvatica subacquea. Co-creatore della società Andromède Océanologie nel 2000, ha guidato diverse spedizioni su larga scala negli ultimi 10 anni. Le sue spedizioni si basano su tre valori emblematici: un mistero scientifico, una sfida subacquea e la promessa di nuove immagini. Dalle prime fotografie del celacanto scattate da sub a 120 metri di profondità, alla caccia dei 700 squali di Fakarava, di notte, passando per le immersioni più lunghe e profonde dell’Antartide e i paesaggi crepuscolari del Mediterraneo, Laurent illustra il mondo sottomarino con un aspetto naturalistico e artistico.

CHI VOLESSE ACQUISTARE LE FOTOGRAFIE DI BALLESTA, IN TIRATURA LIMITATA E CON CERTIFICATO DI AUTENTICITA’, PUO’ ACCEDERE ALLA SPECIFICA PAGINA CLICCANDO IL LINK, QUI SOTTO

laurentballesta.com/gallerie-laurent-ballesta/

