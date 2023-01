Salvador Dalì nel “giardino dei mostri” di Bomarzo. Lugubre-imperdibile. Video d’epoca

Bomarzo: Salvador Dalì in visita nel famoso giardino. Descrizione sequenze: Dalì in visita nel giardino di Bomarzo; Dalì sale in alto accanto alla testa di una statua e punta in alto verso un obiettivo non inquadrato dalla telecamera; Dalì siede all’interno della famosa bocca del drago ; Dalì tenendo in braccio un gatto entra nel tempietto dedicato a Giulia Farnese. I Giardini di Bomarzo, chiamati anche Parco dei Mostri è un complesso monumentale nella città di Bomarzo in provincia di Viterbo, nel nord del Lazio. Sono costituiti da un parco alberato, situato in una valle dominata dal castello degli Orsini, e popolato da sculture, piccoli edifici e ornamenti architettonici come ciotole, urne o obelischi distribuite tra la vegetazione naturale.

